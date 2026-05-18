俳優町田啓太（35）が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。朝ドラオーディション時の宣材写真について、ヒロインから指摘されたことについて明かした。町田は14年放送のNHK連続テレビ小説「花子とアン」のオーディションに合格。当時の宣材写真が公開され「この宣材写真で朝ドラ受かりました」と明かされると、「えっ！」と驚きの声があがった。色黒で髪形が雄ライオンのたてがみのような宣材写