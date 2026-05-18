岡山市北区の表町商店街に新たなイベントスペースが誕生します。手がけたのは、玉野市の建設業者。住宅をテーマにした展示や相談会を企画し、家づくりの可能性をアピールします。 【写真を見る】全国の建築家などが手がけた住宅模型 全国の建築家などが手がけた住宅模型10点 きのう（17日）、プレオープンを迎えた「omotecho HOUSEB」です。材木の販売などを手がける玉野市のヤマホンが、マイホー