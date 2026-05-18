私はユミエ（40代）。夫・タクマ（40代）と高校生の娘・ミウの3人暮らしです。義実家は車で20分くらいの距離にあります。私の実家は新幹線で6時間ほどかかりますが、娘の体育祭を見に母が来てくれることになりました。娘は最後の体育祭で気合いが入っており、帰省中に「おばあちゃんに見てほしいな」とつぶやくと、母は要望をかなえてくれたのです。ただ、母は70代なので移動だけでも疲れてしまうだろうと考え、体育祭以外はどこに