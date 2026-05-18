赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第10話同情されてる……！？【義姉の気持ち】【編集部コメント】なるほど……！オムツをあげるというマイコさんの言葉を、アヤさんは同情や哀れみと感じてしまっ