女子ハンドボール「リーグH」初代女王のブルーサクヤ鹿児島は、ホームで大阪ラヴィッツと対戦。ブルーサクヤはキーパー大山が序盤からナイスセーブを連発。リーグ1位のシュート阻止率が4割2分なのに対し、この日の大山はそれを上回る5割6分を阻止。相手の得点を許しません。一方で攻撃は決め切れずにロースコアでのスタートとなりましたが、今シ