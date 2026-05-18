2月に開幕したサッカーJ2・J3百年構想リーグも17日がホーム最終戦。前半を0対0で折り返し迎えた後半12分、ユナイテッドは、不運な形で熊本に先制を許します。しかし、そのわずか3分後でした。17日に26歳の誕生日を迎えた杉井のクロスに最後は河村！今シーズン2点目のゴールで同点に追いつきます(鹿児島ユナイテッド 河村慶人選手）「白波でゴールを決めると、サポーターの