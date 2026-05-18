閑静な住宅街をゆっくりと歩くクマのような動物…何かを探しているのでしょうか。住宅の敷地内にも侵入しています。 防犯カメラがその姿を捉えたのは１３日の早朝。佐伯区千同で「クマを見た」などの通報が相次ぎました。 「親一緒にいないので子どもではない確か」そう話すのは広島修道大学で野生動物の生態と管理を研究する奥田圭教授です。 広島修道大学 奥田圭教授「今の行動を見る限りほとんど警戒心を持っていないよう