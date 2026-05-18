北海道・帯広空港で、航空大学校の訓練機が離陸時に滑走路を逸脱して停止したということです。けが人はいませんが、運航に影響が出ています。国交省などによりますと、５月１８日午後４時半ごろ、航空大学校の訓練機が帯広空港を離陸する際に、滑走路を逸脱して停止したということです。けが人はいませんが、これまでに２便が欠航しています。北海道エアポートによりますと、午後６時ごろに滑走路の閉鎖が解除されました。午