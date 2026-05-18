東京・渋谷におはら節が響き渡りました。「渋谷・鹿児島おはら祭」が17日開かれ、県出身者などが踊りを楽しみ、多くの人で賑わいました。(下鶴市長)「渋谷と鹿児島のつながりをこれからもずっと大切に。踊り手の皆さんには渋谷で鹿児島の元気を目いっぱい伝えましょう」17日に開かれた「渋谷・鹿児島おはら祭」は鹿児島市の下鶴市長の掛け声でスタートしました。（記者）「29回目の渋谷・鹿児島おはら祭が開かれている。