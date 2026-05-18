北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故。警察は5月18日、事故の詳しい状況を調べるため、容疑者を現場に立ち合わせて実況見分を行いました。 【リポート】 「今、警察の車両から若山容疑者が降りてきました。警察に付き添われ、現場の方へと歩いていく様子が伺えます」 交通規制のかかった磐越道に姿を現したのは、北越高校の生徒など21人が死傷するバス事故を起こし、過失運転致死傷の疑いで逮捕された胎内市の無職