熊本県内多くの地点で30度超の真夏日 記者「強い日差しが照り付ける熊本市中心部、暑いです。日なたにいるのは私を含め数人で、ほとんどの人が日陰で暑さをしのいでいます」 【写真を見る】「とても5月の暑さじゃない」熊本で33度超の真夏日信号待ちでも日陰に避難ラグビー観戦では"冷たい救世主"！ 街行く人の「アツイ⤵⤵⤵」 街行く人「日が当たると暑くて体力を奪われるから」――