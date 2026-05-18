面識のない男性を包丁のようなもので切り付け殺害しようとしたとして、カンボジア国籍の男が逮捕されました。男は事件後、大阪に逃走したと話しているということです。 【写真を見る】「大阪へ逃亡していた」飲食店の口論から中華包丁で…24歳カンボジア男を逮捕同郷男性を切り付ける熊本・八代市 男性が血を流して倒れ 事件が起きたのは5月16日午後10時ごろ。八代市古閑中町の県道沿いにある飲食店です。 記者「県警の捜