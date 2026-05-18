夏のような日差しの中、熊本県長洲町の干潟では地元の園児たちが潮干狩りを体験しました。 【写真を見る】「楽しい」豪雨災害などで“ほぼ全滅”から7年…努力で復活したアサリの潮干狩り体験 園児たちが、掘り出しているのはアサリです。 これは、子ども達に漁業に関心を持ってもらおうと、長洲町と熊本北部漁協が企画した体験会です。 「楽しい。いっぱいあるよ」 スタートから40分。両手いっぱいにアサリを掘り当て