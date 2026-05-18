結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で優勝を果たした結成18年目コンビのトットが、18日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。優勝後の反響を語った。ハライチ澤部佑から「どうですか」と聞かれると、桑原雅人（40）は「とんでもない。スマホが鳴りっぱなしで。連絡、連絡で」と反響の大きさを語った。桑原は「昨日劇場来たんですけど、拍手が鳴り