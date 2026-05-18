大手酒造会社「白鶴酒造」（神戸市）は１８日、杜氏（とうじ）らが酒米を１粒ずつ選び抜いて醸造した特別品の純米大吟醸酒（１本７２０ミリ・リットル）を、６４本限定で発売すると発表した。１本１１万１１００円（税込み）。オンライン販売は予約を受け付け中で、２３日からは同社の白鶴酒造資料館でも販売する。商品名は「ＨＡＫＵＴＳＵＲＵＳＡＫＥＣＲＡＦＴＴＨＥＰＲＥＭＩＵＭ２０２６」。兵庫県産の自社オ