元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する久慈暁子（31）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。夫のバスケットボール日本代表渡辺雄太（31＝千葉ジェッツ）とのツーショットをアップした。久慈は「2025−2026シーズンお疲れさまでした」と書き出し、「妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました。出産の直前まで会場に足を運んで応援していたのも今では最高の思い出です笑」とつづり、妊娠中に