参政党の神谷宗幣代表は18日に臨時記者会見を行い、地方議員8人が勤務実態の乏しい法人役員となり、健康保険料の支払いから逃れる、いわゆる「国保逃れ」をしていたと明らかにした。また、地方議員1人と、党員1人が加入の勧誘をしていたことも明らかにした。【映像】「しばらく紙面は困らない」→記者笑いの瞬間（実際の様子）「国保逃れ」をしていた地方議員7人と、勧誘した地方議員1人の計8人を離党勧告、勧誘した党員1人を