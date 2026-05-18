90年代に元祖スーパーモデルとして活躍し、2000年にフルタイムのモデル業から引退したシンディ・クロフォード（60）が、5月16日に米ニューヨークのタイムズスクエアで開催されたラグジュアリーブランド、グッチのファッションショーでランウェー復帰を果たした。英デイリー・メール紙などによると、2000年に正式にランウェーから引退したクロフォードは、モデルのエミリー・ラタコウスキーや2023年に引退した元NFLスター選手トム・