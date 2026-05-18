６月１１に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表に選ばれたドイツ１部マインツの佐野海舟（２５）が１８日、羽田空港に帰国した。取材に応じた佐野は、メンバー発表の会見を「テレビで見ていた」という。「少し緊張していたが、うれしかった。ほっとしたということは全くなく、正直、責任感を一番感じた」と名前を呼ばれた瞬間の心境を明かした。オランダでプレーする弟のＭＦ佐野航大（ＮＥＣ）の名前は呼ばれず、兄弟そろっての選