ガールズダンスボーカルアイドルグループ「５％ＢＥＲＭＵＤＡ」（ごぱーせんとばみゅーだ＝略称・ごばみゅ）がカナダ・トロント近郊で８月に開催される北米最大級の日本文化フェスティバル「ＪａｐａｎＦｅｓｔｉｖａｌＣＡＮＡＤＡ」（ＪａｐａｎＥｘｐｏＣａｎａｄａＩｎｃ．主催）のステージに立つことが決まった。８月１６、１７日に「ＪａｐａｎＦｅｓｔｉｖａｌＣＡＮＡＤＡ」は北米で最大級の日本文化フ