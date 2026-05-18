【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月17日に川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホール(メインホール)で開催された初のオーケストラコンサート『伊藤美来 Orchestra Concert〜Prologue to the 10th Anniversary〜』の昼の部の最後に、今年2026年10月に迎えるアーテイストデビュー10周年プロジェクトの構想が発表された。すでに本人が制作”宣言”をしていた5thアルバムのタイトル、そしてBESTアルバムの収録