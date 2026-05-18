【モデルプレス＝2026/05/18】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、5月18日に自身のInstagramを更新。身体にぴったりとフィットしたトップス姿を公開した。【写真】グラビア話題の44歳元NHKアナ「破壊力がすごい」メリハリボディ際立つぴったりトップス姿◆竹中知華アナ、ぴったりトップス姿披露竹中アナは「今日は華華天国担当日 やたたたたたたーーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるる