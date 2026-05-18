【モデルプレス＝2026/05/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が5月18日、自身のInstagramを更新。ショート丈ノースリーブトップス姿を公開した。【写真】29歳TWICEメンバー「憧れる」と話題の美くびれショット◆サナ、美ウエストのぞくショート丈トップス×デニムパンツ姿公開サナは、胸に「TWICE」とプリントされた黒いノースリーブのショート丈トップスとチェックのアンダーウェアをチラリと見