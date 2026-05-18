YouTuberのあやなんさんが、2026年5月15日に公開された筋肉系YouTuber・ぷろたんさんのYouTubeチャンネルの動画に出演し、元夫で愛知県岡崎市を拠点にする人気YouTuberグループ「東海オンエア」のしばゆーさんから、あやなんさんが一緒に暮らしているという恋人・あゆむさんに「給料」が支払われていると明かした。「笑えて来るけど、ちゃんと合理的だね」あやなんさんは16年にしばゆーさんと結婚し、2児をもうけた。23年10月に夫