カブトガニの幼生（画像提供：四国水族館） 香川県宇多津町の四国水族館では、5月16日からカブトガニの幼生を展示しています。2023年に引き続き、2度目の展示です。 展示しているのは生まれてから1度脱皮した「2齢幼生」と呼ばれるカブトガニ14匹です。岡山県笠岡市の笠岡市立カブトガニ博物館で繁殖・ふ化したものです。 四国水族館によりますと、カブトガニはかつて瀬戸内海全域に生息していたものの、埋め立てや海洋