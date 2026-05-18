名古屋市千種区の椙山女学園大学附属幼稚園。園児たちはきょうも元気に走り回っていました。 【写真を見る】厳しい暑さから園児を守る 体の“中側”と“外側”から熱中症対策 ミストにこまめな水分・塩分補給…｢顔が赤くなった子｣や｢汗をかいていない子｣をチェック （椙山女学園大学附属幼稚園 山田祥世先生 5月18日）Q.ことしも結構早めに暑い日がやってきたがどんな対策をしている？「子どもたちの体がが（暑さに）慣れていな