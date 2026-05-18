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欧州株エネルギー関連株が買われる、独ＲＷＥは２％を超える上げ 東京時間18:52現在 英ＦＴＳＥ100 10219.38（+24.01+0.24%） 独ＤＡＸ23995.81（+45.24+0.19%） 仏ＣＡＣ40 7900.59（-51.96-0.65%） スイスＳＭＩ 13161.09（-59.08-0.45%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【エネルギー株】 東京時間18:52現在 ＳＳＥ 2308.00（+37.00+1.63%） ＲＷＥ 56.34（