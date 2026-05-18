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ユーロ圏１０年債利回り格差伊７８ｂｐに小幅に拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:56時点）（%） ドイツ3.174 フランス3.818（+64） イタリア3.95（+78） スペイン3.607（+43） オランダ3.293（+12） ギリシャ3.901（+73） ポルトガル3.548（+37） ベルギー3.738（+56） オーストリア3.434（+26） アイルランド3.38（+21