2026年3月、袋井市の山林1500平方メートルを燃やしたとして、59歳の派遣社員の男が逮捕されました。森林法違反の疑いで逮捕されたのは、袋井市の派遣社員の男（59）です。警察によりますと、男は2026年3月、袋井市岡崎の山林に火をつけ、立木など約1500平方メートルを燃やした疑いがもたれています。袋井市内では2025年12月から10件以上の林野火災が起きていて、その捜査の過程で、男の容疑が浮上しました。調べに対し