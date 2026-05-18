◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場、ダート１９００メートル）ジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）の巻き返しに期待したい。前走のアンタレスＳは１２着。大外枠が響いて位置を取れず、さらに終始、外を回されたままだった。本来のように先行できれば、ここまで負けはしなかったはずだ。オープン初勝利だった２走前の仁川Ｓを評価したい。馬群の中で砂をかぶってももひるまず、もまれ弱