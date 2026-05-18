◆春季高校野球関東大会▽準々決勝横浜４―３健大高崎（１８日・ＺＯＺＯマリン）今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）が、健大高崎（群馬１位）を逆転で下して４強入りを決めた。１点を追う９回に２点を奪い、試合をひっくり返す強さを見せた。試合の流れを変えたのが、８回のピンチで繰り出した“奇策”だった。１点を追う８回１死二、三塁のピンチで左翼の小林大雅（２年）がグラブを内野用に持ち替えて遊撃の位置