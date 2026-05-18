昨年１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）がイメチェン姿を披露し、好評だ。１８日までにインスタグラムで「やーーっと美容室いけた！さらに軽くなってまだ産後抜け毛が止まらないので、短めキープで」と書き始め、イメチェン姿を公開。ボブヘアからさらに短くなったウルフヘアのようなスタイルになっている。「いいお天気だしこのまま表参道でお買い物して帰