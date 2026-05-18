女優の橋本愛が１８日、都内で映画「祝山」（６月１２日公開、武田真悟監督）の完成披露上映会舞台あいさつに出席した。加門七海氏による同名小説が原作。一度足を踏み入れると戻れない土地に入ってしまうホラー作家・鹿角南を演じる。撮影は昨年１１月頃に行われたといい、橋本は「わりと、できたてほやほや。こんなに早く公開できることがうれしい気持ちです」と笑顔。「予告映像とかポスタービジュアルを出す度に好意的な声