日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が１８日、都内で定例会見に臨み、日本開催の２７年ワールドマスターズゲームズ（５月）に出場する意向であることを明かした。まさにサプライズ発表だった。会見の冒頭は９月の名古屋・アジア大会や五輪などに向けたＪＯＣの目指す方向性について話したが、その後、日本で行われるワールドマスターズゲームズに参戦することを電撃で発表した。「ＢＭＸがちょうどいい日程だと分