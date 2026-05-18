毎日毎日、仕事から帰ったら子どものお世話に食事の用意…なのに夫は帰ってからスマホ。こんな生活が続いてたら、心も体もボロボロになっちゃいますよね。でも、近所のママ友・未央さんの家を見たら、同じ共働きでもこんなに違うんだ…って気づかされちゃう。ところがです。その完璧に見える未央さんの生活、実はかなり複雑だったのです…。>>【まんが】完璧なママ友が離婚寸前だった話(ウーマンエキサイト編集部)