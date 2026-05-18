キッセイ薬品工業が販売する血管炎の治療薬を服用した後、死亡した患者が20人報告されたことを受けて、厚生労働省は会社に対し、事実関係の報告を指示したと明らかにしました。難病の血管炎の治療薬「タブネオス」は、アメリカの企業が開発し、長野県の「キッセイ薬品工業」が販売しています。会社によりますと、服用後に重篤な肝機能障害が現れた症例があり、患者20人の死亡が報告されたということです。これまで国内で8500人が使