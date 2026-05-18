福岡県田川市の市長が女性職員からセクハラ被害を訴えられていた問題で、第三者委員会は市長の一部の行為をセクハラと認定した報告書を市に提出しました。18日午前、田川市の安藤正之副市長が第三者委員会の調査報告書を受け取りました。田川市の女性職員が村上卓哉市長に交際を強いられたと訴えているものです。村上市長は、去年2月の会見で女性との関係を「不倫だった」と説明しました。一方、女性職員側は「不倫ではなくセクハ