5月15日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」後半戦が放送された。前回の授業では、“レギュラー0本”のどん底を営業で乗り越えた八木の過去が語られたが、今回は吉本営業出演回数ランキング上位を支える“営業術”の秘密が明かされた。八木は、自身が営業ランキング上位を維持している理由について「どこでも何