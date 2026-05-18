きのう（17日）、最終日を迎えた体操のNHK杯に岡山市出身の岡慎之助選手が出場。逆転の末、3連覇を果たし、世界選手権の代表に決まりました。 今月（5月）15日ときのうの2日間に渡って行われた体操男子のNHK杯。最終日のきのう、岡選手は、全日本選手権6連覇の橋本大輝選手を追う2位でスタートしました。 その点差はわずか1．181。5種目めの平行棒では橋本選手を上回る高得点をマークし、0．147差にまで迫ります。