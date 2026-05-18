山形県山辺町で先週、調理について学ぶ高校生が、地域で一人暮らしをしているお年寄りへ春をイメージしたお弁当を作りプレゼントしました。 【写真を見る】【動画】「春の優しさに包まれてほしい」見た目は華やか！…でも塩分は控えめ！高校生の工夫と想いが込められたお弁当を地域のお年寄りへ（山形・山辺町） どんな想いが込められたお弁当なのでしょうか。