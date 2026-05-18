どんなシステムにも、長所と欠点がある。３−４−２−１も、５−３−２も、４−２−３−１も、４−３−３も正解はない。しかし、世界のトップレベルで４バックが主流になっていることには、相応の正当性を与えるべきだろう。次のワールドカップで少しでも優勝の可能性のある強豪国は、アルゼンチン、スペイン、フランス、イングランド、ポルトガル、ブラジル、ドイツ、ベルギー、オランダ、ウルグアイ、クロアチア、モロッコな