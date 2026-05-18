【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが5月17日、故郷・和歌山県にある和歌山県民文化会館にて、一夜限りの特別公演『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wakayama』を開催した。 本公演は、年1月から始まり4月に国内ファイナルを迎えた全国オーケストラツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』の本編とは異なる公演。8日後に控えた、日本人ロックアーティスト初のウィーンのオーケ