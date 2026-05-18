18日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円93銭前後と、午後5時時点に比べ1銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円91銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース