B2鹿児島レブナイズは、来シーズンのヘッドコーチにマティアス・カミノ・ロペスさん(35)が就任すると発表しました。カミノさんは、スペイン出身で、今季レブナイズのアシスタントコーチを務めていました。カミノさんは「カレロHCとともに戦うために鹿児島へ来ましたが、 最初からここを"自分の居場所"のように感じていました。 スピード感がありエキサイティングなバスケットボールを毎日追求し