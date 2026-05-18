日置市では、女子ソフトボールリーグ「豊田自動織機シャイニングべガ」と「伊予銀行 ヴェールズ」の試合が行われました。豊田自動織機には、鹿児島出身で神村学園卒業の奥花菜選手と堀脇千晴選手が所属しています。試合は2回裏、豊田自動織機が1点を先制。さらに、副キャプテンの森本のタイムリーツーベースヒットでもう1点を追加します。5回裏には竹中がホームラン。豊田自動織機