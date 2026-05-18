バンダイの化粧品ブランド「クレアボーテ（CreerBeaute）」が展開する3Dネイルパーツ「きゃらねいるぱーつ」に、このたび全6種の新デザインが登場するそう！ハローキティやマイメロ、リラックマといった人気キャラクターのほか、なんとセボンスターのモチーフまで……!?これはネイルアートの楽しみがさらに広がりそうですっ。【セボンスターのネイルパーツが登場】細かな造形と美しい彩色で、それぞれのキャラクターを忠実に再現し