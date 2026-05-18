5月18日の近畿地方は1日を通してよく晴れ、兵庫県豊岡市では午後2時13分に35.3℃を観測し、真夏日を通り越して今年初めての猛暑日になりました。 【写真を見る】暑さに慣れる“暑熱順化”トレーニング法は？ 近畿地方で5月に猛暑日となるのは観測史上初で、これまでの5月の最高気温は豊岡市で去年5月21日に観測した34.3℃でした。 また、大阪市では午後1時55分には31.5℃を観測し、今年初めて真夏日となりました。 今年