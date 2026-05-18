熊本県錦町にある人吉農芸学院で、俳優の宇梶剛士さんが、少年たちに思いを伝えました。 【写真を見る】過去の体験を語る俳優・宇梶剛士さん 宇梶さんの講話を聞いたのは人吉農芸学院にいる16歳から20歳の少年たちです。 人吉農芸学院は社会復帰に向けて学ぶ少年院です。 「中等少年院にいたことがある」 宇梶さんは17日、コマーシャルに出演している繊月酒造のイベントに出演していて、人吉農芸学院の関係者が宇梶さん