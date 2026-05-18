今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図CFはエースに成長した上田綺世（フェイエノールト）を筆頭に、代表戦14試合で10ゴールと決定力の高い小川航基（NECナイメヘン）、2005年生