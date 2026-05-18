43人が犠牲となった1991年6月3日の雲仙・普賢岳（長崎県）の大火砕流から35年となるのを前に、麓の同県島原市と九州大地震火山観測研究センターなどが18日、当時の噴火でできた溶岩ドーム「平成新山」の現状を調べる防災視察登山を行った。同センターの松島健特任教授は「落石の危険はあるが、火山活動は静穏な状態だ」と説明した。視察登山には、県警や消防の職員ら約110人が参加。所々で白い噴気が上がる立ち入り制限中の警